Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-05-12 . Exposition Sylvain Ageorges, photographe dans la grande salle de l’espace Prévert.

Exposition Arnaud Bretzner, sculpteur espace côté plage. Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque et les dimanches et jours fériés en fonction de la présence des artistes. 0 .

Rue Paul Doumer

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

