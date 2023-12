ZIK À BRAC Rue Paul Courboulay Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe ZIK À BRAC Rue Paul Courboulay Le Mans, 7 janvier 2024, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 10:00:00

fin : 2024-01-07 18:00:00 . Salon des exposants autour de la Musique. Le rendez-vous des mélomanes est de retour : Le Mans Cité Chanson et la Ville du Mans organisent leur traditionnel Zik à Brac !

L’occasion de dénicher instruments de musique, partitions, disques, vinyles et autres trésors, dans une ambiance chaleureuse. Entrée gratuite. .

Rue Paul Courboulay Salle Paul-Courboulay

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu Rue Paul Courboulay Adresse Rue Paul Courboulay Salle Paul-Courboulay Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Rue Paul Courboulay Le Mans Latitude 48.00374 Longitude 0.19116 latitude longitude 48.00374;0.19116

Rue Paul Courboulay Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/