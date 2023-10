Stage sportif COSEC Rue Paul Burgy Masevaux-Niederbruck, 26 octobre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Bientôt les vacances scolaires, Salomé Daniel coach sportif propose pour vos enfants de 7 à 12 ans un stage sportif.

Au programme : Unihockey, Kinball, Baseball, Tchoukbal, Tir à l’arc, jeux collectifs,…

Repas et goûter tiré du sac ainsi qu’une tenue de sport.

Pour tout renseignements et inscriptions : par mail : salome.daniel.ds2@gmail.com ou par téléphone au : 06 68 63 96 21..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:00:00. EUR.

Rue Paul Burgy

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



With the school vacations approaching, Salomé Daniel, sports coach, is offering a sports course for children aged 7 to 12.

On the program: Unihockey, Kinball, Baseball, Tchoukbal, Archery, team games, etc.

Packed lunch and snacks, plus sportswear.

For information and registration: by e-mail: salome.daniel.ds2@gmail.com or by telephone: 06 68 63 96 21.

Con las vacaciones escolares a la vuelta de la esquina, Salomé Daniel, entrenadora deportiva, propone un curso de deportes para niños de 7 a 12 años.

En el programa: Unihockey, Kinball, Baseball, Tchoukbal, Tiro con arco, juegos de equipo, etc.

Se proporcionarán comidas y tentempiés, así como ropa deportiva.

Para información y reservas: por correo electrónico: salome.daniel.ds2@gmail.com o por teléfono: 06 68 63 96 21.

Bald sind Schulferien. Salomé Daniel, Sporttrainerin, bietet für Ihre Kinder von 7 bis 12 Jahren einen Sportkurs an.

Auf dem Programm stehen: Unihockey, Kinball, Baseball, Tchoukbal, Bogenschießen, Mannschaftsspiele,…

Mahlzeiten und Snacks werden aus dem Rucksack gezogen, ebenso wie Sportkleidung.

Für weitere Informationen und Anmeldungen: per E-Mail: salome.daniel.ds2@gmail.com oder telefonisch unter: 06 68 63 96 21.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme de Masevaux