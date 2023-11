Stage sportif multisports Rue Paul Burgi Masevaux-Niederbruck, 4 janvier 2024, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Salomé Daniel, coach sportif, vous propose un stage multisports pour vos enfants de 7 à 12 ans pour bien démarrer l’année. Repas + Goûter tiré s du sac. Renseignements et inscription par téléphone ou par mail : salome.daniel.ds2@gmail.com.

2024-01-04 fin : 2024-01-05 17:00:00. EUR.

Rue Paul Burgi

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Salomé Daniel, sports coach, offers a multi-sports course for children aged 7 to 12 to get the year off to a good start. Lunch + packed lunch. Information and registration by phone or e-mail: salome.daniel.ds2@gmail.com

Salomé Daniel, entrenadora deportiva, propone un curso multideporte para niños de 7 a 12 años para empezar bien el año. Almuerzo + comida para llevar. Información e inscripciones por teléfono o correo electrónico: salome.daniel.ds2@gmail.com

Salomé Daniel, Sporttrainerin, bietet Ihnen einen Multisportkurs für Ihre Kinder von 7 bis 12 Jahren an, um das Jahr gut zu beginnen. Mittagessen und Snacks aus dem Rucksack. Informationen und Anmeldung per Telefon oder E-Mail: salome.daniel.ds2@gmail.com

