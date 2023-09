SPECTACLE » LES DEUX MOCHES DU FOND » Rue Paul Bert Fontès, 6 octobre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Pour soutenir l’opération Octobre Rose, le CCAS de Fontès propose la représentation de la pièce » Les deux moches du fond « , mise en scène par Pierre-Luc Scotto.

Dans ce spectacle, qu’elle a écrit et qu’elle interprète seule sur scène, Marie Salanon-Louisa se livre avec sincérité sur le cancer du sein qu’elle a du elle-même affronter. Un sujet sérieux, mais traité avec humour..

2023-10-06 18:30:00 fin : 2023-10-06 20:30:00. EUR.

Rue Paul Bert

Fontès 34320 Hérault Occitanie



To support the Pink October campaign, the Fontès CCAS is offering a performance of the play « Les deux moches du fond », directed by Pierre-Luc Scotto.

In this play, written by Marie Salanon-Louisa and performed alone on stage, she opens up with sincerity about the breast cancer she herself had to face. A serious subject, but treated with humor.

Para apoyar la campaña Octubre Rosa, el CCAS de Fontès ofrece una representación de la obra « Les deux moches du fond », dirigida por Pierre-Luc Scotto.

En esta obra, que escribió e interpreta sola en el escenario, Marie Salanon-Louisa habla con sinceridad del cáncer de mama al que ella misma tuvo que enfrentarse. Un tema serio, pero tratado con humor.

Um die Aktion Rosa Oktober zu unterstützen, bietet das CCAS von Fontès die Aufführung des Stücks « Les deux moches du fond » (Die beiden Hässlichen im Hintergrund) an, das von Pierre-Luc Scotto inszeniert wurde.

In diesem Stück, das sie selbst geschrieben hat und allein auf der Bühne aufführt, erzählt Marie Salanon-Louisa aufrichtig von ihrer Brustkrebserkrankung, mit der sie selbst zu kämpfen hatte. Ein ernstes Thema, das jedoch mit Humor behandelt wird.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT DU CLERMONTAIS