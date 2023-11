Conférence sur Marie Baranger Rue Pasteur Mirebeau, 26 novembre 2023, Mirebeau.

Mirebeau,Vienne

Les AMIS de la PALLU et Les AMIS du PRIEURÉ Saint-ANDRÉ vous invitent à leur conférence sur

Marie Baranger

au Prieuré St André à MIREBEAU

Dimanche 26 novembre à 15 heures

Cette fresquiste, décédée à l’âge de 100 ans en 2003, est originaire de Neuville de Poitou; elle a réalisé des fresques dans les églises locales de Blaslay, de Charrais, de Migné, Saint Porchaire et Sainte Thérèse à Poitiers ainsi que dans de nombreux autres lieux aussi bien en France que dans le monde;

Maurice Banse et Françoise Sillard vous proposent de découvrir ou de redécouvrir cette artiste si prolifique..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Rue Pasteur

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les AMIS de la PALLU and Les AMIS du PRIEURÉ Saint-ANDRÉ invite you to their conference on

Marie Baranger

at the Prieuré St André in MIREBEAU

Sunday, November 26 at 3 p.m

This fresco artist, who died at the age of 100 in 2003, was originally from Neuville de Poitou; she created frescoes in the local churches of Blaslay, Charrais, Migné, Saint Porchaire and Sainte Thérèse in Poitiers, as well as in many other places in France and around the world;

Maurice Banse and Françoise Sillard invite you to discover or rediscover this prolific artist.

Les AMIS de la PALLU y Les AMIS du PRIEURÉ Saint-ANDRÉ le invitan a su conferencia sobre

Marie Baranger

en el Prieuré St André de MIREBEAU

Domingo 26 de noviembre a las 15.00 horas

Esta pintora de frescos, fallecida en 2003 a la edad de 100 años, originaria de Neuville de Poitou, realizó frescos en las iglesias locales de Blaslay, Charrais, Migné, Saint Porchaire y Sainte Thérèse de Poitiers, así como en muchos otros lugares de Francia y del mundo;

Maurice Banse y Françoise Sillard le invitan a descubrir o redescubrir a este prolífico artista.

Die AMIS de la PALLU und die AMIS du PRIEURÉ Saint-ANDRÉ laden Sie zu ihrer Konferenz ein über

Marie Baranger

im Prieuré St André in MIREBEAU

Sonntag, den 26. November um 15 Uhr

Die 2003 im Alter von 100 Jahren verstorbene Freskenmalerin aus Neuville de Poitou hat Fresken in den örtlichen Kirchen Blaslay, Charrais, Migné, Saint Porchaire und Sainte Thérèse in Poitiers sowie an vielen anderen Orten in Frankreich und auf der ganzen Welt gemalt;

Maurice Banse und Françoise Sillard laden Sie ein, diese produktive Künstlerin zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou