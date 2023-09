Jules de Vorys à travers sa correspondance Rue Pasteur Le Blanc, 4 avril 2024, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Conférence sur le thème de l’Histoire locale par Benoit Kremer, Traducteur interprète de conférence ancien chargé d’enseignement à l’université de Genève, membre de l’Académie du Centre. Sous l’égide des Amis du Blanc et de sa région..

Jeudi 2024-04-04 18:00:00 fin : 2024-04-04 . 3 EUR.

Rue Pasteur

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Conference on local history by Benoit Kremer, translator and conference interpreter, former lecturer at the University of Geneva, member of the Académie du Centre. Under the aegis of the Friends of Le Blanc and its region.

Conferencia sobre el tema de la historia local a cargo de Benoit Kremer, traductor e intérprete de conferencias, antiguo profesor de la Universidad de Ginebra y miembro de la Académie du Centre. Organizada por los Amigos de Le Blanc y alrededores.

Vortrag zum Thema Lokalgeschichte von Benoit Kremer, Übersetzer und Konferenzdolmetscher, ehemaliger Lehrbeauftragter an der Universität Genf, Mitglied der Académie du Centre. Unter der Schirmherrschaft der Amis du Blanc et de sa région (Freunde von Le Blanc und seiner Region).

Mise à jour le 2023-09-12 par Destination Brenne