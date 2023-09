A la recherche de Marcel Proust Rue Pasteur Le Blanc, 11 mars 2024, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Conférence sur le thème de la Littérature du costume par Francine Le Brun, Présidente de l’UIPB..

Lundi 2024-03-11 18:00:00 fin : 2024-03-11 . 3 EUR.

Rue Pasteur

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Conference on the theme of Costume Literature by Francine Le Brun, President of the UIPB.

Conferencia sobre el tema de la literatura del traje a cargo de Francine Le Brun, Presidenta de la UIPB.

Vortrag über das Thema Trachtenliteratur von Francine Le Brun, Präsidentin der UIPB.

Mise à jour le 2023-09-12 par Destination Brenne