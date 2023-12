Grand concours de belote et fléchettes Rue Pasteur Fépin Catégories d’Évènement: Ardennes

fin : 2024-01-19 Rendez-vous à la salle Albert Reibel.Ouverture des portes à 19h et début du concours à 20h. 10€ par équipe de deux. Buvette et petite restauration sur place. Réservation auprès de Nicolas Cottart au 06 31 82 24 77.

Rue Pasteur Salle Albert Reibel

Fépin 08170 Ardennes Grand Est

