Bourses aux jouets et livres Rue Pablo Neruda Cerizay, 17 novembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

L’Association des Parents d’élèves des écoles publiques de Cerizay « Les Boute en train » organise une bourse aux jouets et aux livres.

Dépôt des objets le mercredi 15/11, de 14 h à 19 h 30 et le jeudi de 17 h à 19 h 30.

3 € par liste déposée..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:00:00. .

Rue Pablo Neruda Salle La Griotte

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Cerizay public school Parents’ Association « Les Boute en train » is organizing a toy and book fair.

Items may be deposited on Wednesday 15/11, from 2 pm to 7:30 pm and on Thursday from 5 pm to 7:30 pm.

3? per list submitted.

Les Boute en train », la asociación de padres de los colegios públicos de Cerizay, organiza una feria del juguete y del libro.

Los artículos se podrán depositar el miércoles 15/11 de 14.00 a 19.30 h y el jueves de 17.00 a 19.30 h.

3€ por lista presentada.

Die Elternvereinigung der öffentlichen Schulen von Cerizay « Les Boute en train » organisiert eine Spielzeug- und Bücherbörse.

Abgabe der Gegenstände am Mittwoch, den 15.11., von 14:00 bis 19:30 Uhr und am Donnerstag von 17:00 bis 19:30 Uhr.

3 ? pro eingereichte Liste.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Bocage Bressuirais