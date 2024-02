« Rue Offenbach » | Festival d’Art lyrique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Deux opéras-bouffes, deux histoires, deux compagnies

La première histoire (Lischen et Fritzchen) nous transporte dans le

flamboyant Paris de 1860 qui attirait les provinciaux en quête de

travail. C’est ainsi que Fritzchen, domestique fraichement congédié,

rencontre Lischen, l’indigente petite vendeuse de balais. Deux destins

se croisent… Une comédie alsacienne commence.

La seconde histoire (La Périchole et Pioecquilio) nous invite à la

gigantesque fête de Lima ordonnée par le vice-roi du Pérou. La Périchole

et son fiancé Piquilio chantent et dansent pour gagner de quoi tromper

leur faim. Hélas, en vain ! La jeune femme serat-elle obligée de trahir

son coeur au profit de son estomac ?

Les compagnies :

· La compagnie Nadia Baji poursuit son objectif de créer des spectacles

qui conjuguent plaisir et culture. Du théâtre littéraire au

répertoire lyrique, son goût et sa curiosité l’entraînent à

privilégier des oeuvres rares qu’elle s’attache à remettre en lumière

afin de les rendre accessibles à tous, en créant notamment des opéras

miniatures en version scénique.

· La compagnie Notes et Récits, nouvellement créée, propose des

spectacles intimistes, musicaux ou théâtraux, dans une recherche de

proximité et d’ouverture à des esthétiques variées.

Adaptation et mise en scène : Nadia Baji

Direction musicale : François Bataille

Piano : Hervé Kpotogbey

Distribution : Tycia de Paula (Lischen et La Périchole), Marc Schweitzer

(Fritzschen et Piquillo), François Bataille (le Vice-Roi), Sauveur

Carlus (le Premier Ministre)

Gratuit sur inscription : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Contact : +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

CPA Mado Robin