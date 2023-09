Conférences > Carte blanche à Patricia Darré Rue Octave Feuillet Saint-Lô, 18 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 18 novembre prochain au théâtre de Saint-Lô pour vivre une journée de conférences en compagnie de Patricia Darré.

Au programme :

> Matin de 9h15 à 11h30 : Conférence « Esprit es-tu là ? »

Echange à 2 voix entre Patricia DARRE et Elizabeth HOROWITZ (Psychognéalogiste de renom) sur la thématique des Fantômes qu’ils soient réels, psychiques et/ou transgénérationnels.

> Après-midi de 14h à 16h30 : Conférence « Le Templier m’a dit »

Patricia DARRE reçoit en rêve la visite de Jacques de MOLAY, le dernier grand maître du Temple brûlé vif sur le bûcher en 1314. Elle doit accomplir une mission qui l’amènera à comprendre les mystères entourant l’ordre des Templiers à travers les siècles, en vivant des synchronicités et des initiations saisissantes, pour potentiellement bouleverser l’ordre du monde.

Informations Complémentaires :

Ouverture des Portes dès 8h30 et 13h30

Séances de dédicaces : de 11h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30

Tarif unique pour la journée : 35€.

Join us on November 18 at the Saint-Lô theater for a day of conferences with Patricia Darré.

On the program:

> Morning from 9.15am to 11.30am: « Esprit es-tu là ?

A 2-voice exchange between Patricia DARRE and Elizabeth HOROWITZ (renowned psychogenealogist) on the theme of ghosts, whether real, psychic and/or transgenerational.

> Afternoon from 2pm to 4:30pm: Conference « Le Templier m’a dit » (« The Knight Templar told me »)

Patricia DARRE receives a dream visit from Jacques de MOLAY, the last Grand Master of the Temple, burned alive at the stake in 1314. She is to carry out a mission that will lead her to understand the mysteries surrounding the Templar Order through the centuries, experiencing synchronicities and startling initiations, potentially overturning the world order.

Further Information :

Doors open at 8:30 a.m. and 1:30 p.m

Signing sessions: 11:30 a.m. to 12:30 p.m. and 4:30 p.m. to 6:30 p.m

Single price for the day: 35?

Acuda al teatro Saint-Lô el 18 de noviembre a una jornada de conferencias con Patricia Darré.

En el programa:

> Mañana de 9.15 a 11.30: « Esprit es-tu là ?

Intercambio a 2 voces entre Patricia DARRE y Elizabeth HOROWITZ (reputada psicogenealogista) sobre el tema de los fantasmas, ya sean reales, psíquicos y/o transgeneracionales.

> Tarde de 14:00 a 16:30: Conferencia « Le Templier m’a dit » (« El Caballero Templario me lo dijo »)

Patricia DARRE recibe en sueños la visita de Jacques de MOLAY, el último Gran Maestre del Temple, quemado vivo en la hoguera en 1314. Deberá llevar a cabo una misión que la conducirá a comprender los misterios que rodean a la Orden de los Templarios a lo largo de los siglos, experimentando sincronicidades e iniciaciones sorprendentes, y pudiendo llegar a trastornar el orden del mundo.

Más información :

Apertura de puertas a las 8h30 y 13h30

Sesiones de firmas: de 11.30 a 12.30 h y de 16.30 a 18.30 h

Precio único por día: 35?

Treffen Sie sich am 18. November im Theater von Saint-Lô, um einen Tag lang Vorträge mit Patricia Darré zu erleben.

Auf dem Programm stehen :

> Morgens von 9.15 bis 11.30 Uhr: Vortrag « Bist du da? »

Zweistimmiger Austausch zwischen Patricia DARRE und Elizabeth HOROWITZ (renommierte Psychognealogin) über die Thematik der Geister, seien sie real, psychisch und/oder transgenerational.

> Nachmittags von 14.00 bis 16.30 Uhr: Vortrag « Der Templer hat mir gesagt »

Patricia DARRE erhält im Traum Besuch von Jacques de MOLAY, dem letzten Großmeister der Templer, der 1314 lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Sie muss eine Mission erfüllen, die sie dazu bringt, die Geheimnisse um den Templerorden über die Jahrhunderte hinweg zu verstehen, indem sie Synchronizitäten und packende Einweihungen erlebt, um möglicherweise die Ordnung der Welt umzukrempeln.

Zusätzliche Informationen :

Öffnung der Türen ab 8.30 Uhr und 13.30 Uhr

Autogrammstunden: von 11:30 bis 12:30 Uhr und von 16:30 bis 18:30 Uhr

Einheitspreis für den ganzen Tag: 35?

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche