JEP2023 > Visites des locaux de la banque de France Rue Octave Feuillet Saint-Lô, 16 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 et 17 septembre prochain dans les locaux de banque de France, pour découvrir ce lieu atypique.

Visites de 14h30 à 16h

Sans réservation.

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Rue Octave Feuillet

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 and 17 at the Banque de France premises, to discover this atypical location.

Visits from 2.30 pm to 4 pm

Without reservation

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite los locales de la Banque de France los días 16 y 17 de septiembre para descubrir este lugar insólito.

Visitas de 14.30 a 16.00 h

Sin reserva previa

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. und 17. September in den Räumlichkeiten der Banque de France, um diesen atypischen Ort zu entdecken.

Besichtigungen von 14.30 bis 16 Uhr

Ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche