Marché de noël Rue Notre Dame Yssingeaux, 16 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Marché d’artisanat sous chapiteau ouvert.

Manège, sculpture sur glace, promenade à poney et bien d’autres animations vous attendent tout au long de la journée..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Rue Notre Dame

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Craft market under an open tent.

Carousel, ice sculpture, pony rides and much more await you throughout the day.

Mercado de artesanía bajo una carpa abierta.

Un tiovivo, una escultura de hielo, paseos en poni y mucho más le esperan durante todo el día.

Kunsthandwerksmarkt in einem offenen Festzelt.

Karussell, Eisskulpturen, Ponyreiten und viele andere Animationen erwarten Sie den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire