CONCERT DE NOËL DE L’ACADÉMIE MUSICALE DE LIESSE À SABLÉ-SUR-SARTHE Rue Notre-Dame Sablé-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe CONCERT DE NOËL DE L’ACADÉMIE MUSICALE DE LIESSE À SABLÉ-SUR-SARTHE Rue Notre-Dame Sablé-sur-Sarthe, 21 décembre 2023, Sablé-sur-Sarthe. Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 20:30:00

fin : 2023-12-21 Concert en l’église Notre-Dame à 20h30, par l’Académie Musicale de Liesse. Entrée libre !.

Concert en l’église Notre-Dame à 20h30, par l’Académie Musicale de Liesse. Entrée libre !

Venez écouter le concert de Noël, donnée par le choeur de garçons de la Schola de l’Académie Musicale de Liesse, et entrez dans la magie de Noël! L’entrée est libre, venez nombreux! .

Rue Notre-Dame

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Autres Code postal 72300 Lieu Rue Notre-Dame Adresse Rue Notre-Dame Ville Sablé-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Rue Notre-Dame Sablé-sur-Sarthe Latitude 47.8380914 Longitude -0.3301228 latitude longitude 47.8380914;-0.3301228

Rue Notre-Dame Sablé-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sable-sur-sarthe/