Concert de choeur de chambre Canta Vivace Rue Notre Dame Penne-d’Agenais, 10 juillet 2023, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Le Chœur Canta Vivace, de l’association Territoire Arts et Patrimoine de Saint-Front, est composé de 10 soprani, 8 alti, 7 ténors et 6 basses, dirigés par Vicky O’Neil, professeur de musique de l’École des Arts de Fumel. La formation vocale sera accompagnée de dix musiciens professionnels..

2023-07-10

Rue Notre Dame Sanctuaire Notre-Dame de Peyragude

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Canta Vivace chamber choir of the Association Territoire Arts et Patrimoine resumed, after a forced rest due to COVID, its activities at the end of 2021. It gave two concerts in Libos and Prayssac. The choir offers a new concert.

El Ch?ur Canta Vivace, de la asociación Territoire Arts et Patrimoine de Saint-Front, está formado por 10 soprani, 8 alti, 7 tenores y 6 bajos, dirigidos por Vicky O’Neil, profesora de música en la École des Arts de Fumel. El grupo vocal estará acompañado por diez músicos profesionales.

Der Ch?ur Canta Vivace des Vereins Territoire Arts et Patrimoine de Saint-Front besteht aus 10 Sopranistinnen, 8 Altistinnen, 7 Tenören und 6 Bässen, die von Vicky O?Neil, Musiklehrerin an der École des Arts de Fumel, geleitet werden. Die Gesangsgruppe wird von zehn professionellen Musikern begleitet.

