SOIRÉE D’HIVER – WINTER FESCHT Rue notre Dame Montbronn, 9 décembre 2023, Montbronn.

Montbronn,Moselle

La Winter Fescht (fête de l’hiver) saison 2 se prépare….

On se retrouve en famille ou avec les copains autour d’un vin chaud, du thé, du jus de pomme chaud. Nous aurons aussi de quoi se restaurer : tartiflette, soupe, galettes de pomme de terre (le tout fait maison).

Au programme : chants des écoles, conteurs d’histoire de noël, danseurs de DK danse, stand de noël, spectacle de feu mais aussi soirée après ski avec un Dj !

Rendez-vous nombreux !. Tout public

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 23:59:00. 0 EUR.

Rue notre Dame Salle Polyvalente et Parc

Montbronn 57415 Moselle Grand Est



The Winter Fescht (winter festival) season 2 is getting ready?

We’ll be getting together with family and friends for mulled wine, tea and hot apple juice. We’ll also have plenty to eat: tartiflette, soup, potato pancakes (all homemade).

On the program: school carols, Christmas storytellers, DK danse dancers, a Christmas stand, a fire show, and an après-ski party with a DJ!

See you there!

Se prepara la segunda temporada de la Winter Fescht (fiesta de invierno)…

Familias y amigos podrán reunirse para tomar vino caliente, té y zumo de manzana caliente. También habrá mucho que comer: tartiflette, sopa y tortitas de patata caseras.

El programa también incluirá villancicos de las escuelas, cuentacuentos navideños, bailarines de DK danse, un puesto navideño, un espectáculo de fuego y una fiesta après-ski con DJ

Nos vemos allí

Die zweite Saison des Winterfestes steht vor der Tür?

Man trifft sich mit der Familie oder mit Freunden bei Glühwein, Tee oder heißem Apfelsaft. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Tartiflette, Suppe, Kartoffelpuffer (alles selbstgemacht).

Auf dem Programm stehen außerdem: Gesang der Schulen, Erzähler von Weihnachtsgeschichten, DK-Tänzer, ein Weihnachtsstand, eine Feuershow, aber auch eine Après-Ski-Party mit einem DJ!

Wir freuen uns auf viele Besucher!

