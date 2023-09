Concert d’orgue Rue Notre-Dame Molsheim, 15 octobre 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Concert sur l’orgue Silbermann à 4 octaves de l’église des Jésuites.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Rue Notre-Dame

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Concert on the 4-octave Silbermann organ of the Jesuit Church

Concierto en el órgano Silbermann de 4 octavas de la iglesia de los jesuitas

Konzert auf der Silbermann-Orgel mit 4 Oktaven in der Jesuitenkirche

