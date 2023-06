Atelier de maroquinerie Les Sacs à M’Alice Rue Notre-Dame La Bastide-Clairence, 18 juillet 2023, La Bastide-Clairence.

La Bastide-Clairence,Pyrénées-Atlantiques

» Dés l’aube de l’humanité, l’homme convoite la cuirasse animale pour se protéger : chaussures, gants. Les métiers du cuir sont 33. Il ne faut pas moins d’une trentaine d’opérations pour convertir la peau de l’animal en matière souple… ». Explication du tannage, des métiers, et des différents cuirs par Alice Angevin.

Sur rendez-vous..

Rue Notre-Dame

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« From the dawn of mankind, man has coveted animal hide for protection: shoes, gloves. The leather trades are 33. It takes no less than thirty operations to convert animal skin into supple material… ». Alice Angevin will explain tanning, the different trades and the different types of leather.

By appointment only.

« Desde los albores de la humanidad, el hombre ha codiciado la piel de los animales para protegerse: zapatos, guantes, etc. El oficio del cuero es uno de los más importantes. Los oficios del cuero son 33, y se necesitan no menos de treinta operaciones para convertir la piel del animal en un material flexible ». Alice Angevin le explicará el curtido, los diferentes oficios y los distintos tipos de cuero.

Sólo con cita previa.

« Seit den Anfängen der Menschheit begehrt der Mensch tierische Körperpanzer als Schutz: Schuhe, Handschuhe. Die Lederberufe sind 33, und es sind nicht weniger als 30 Arbeitsschritte nötig, um die Haut eines Tieres in ein weiches Material zu verwandeln. Alice Angevin erklärt die Gerbung, die Berufe und die verschiedenen Lederarten.

Nach Vereinbarung.

