Concert de Noël Rue Notre-Dame Étretat, 22 décembre 2023 20:45, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

La Société Musicale de Criquetot-l’Esneval organise son concert de Noël, le vendredi 22 décembre à 20h45, à la salle Adolphe Boissaye d’Étretat.

Entrée libre..

Rue Notre-Dame

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



The Société Musicale de Criquetot-l’Esneval is organizing its Christmas concert, on Friday December 22 at 8:45pm, at the Salle Adolphe Boissaye in Étretat.

Free admission.

La Société Musicale de Criquetot-l’Esneval celebra su concierto de Navidad el viernes 22 de diciembre a las 20.45 horas en la Salle Adolphe Boissaye de Étretat.

La entrada es gratuita.

Die Société Musicale de Criquetot-l’Esneval veranstaltet ihr Weihnachtskonzert am Freitag, den 22. Dezember um 20.45 Uhr in der Adolphe-Boissaye-Halle in Étretat.

Der Eintritt ist frei.

