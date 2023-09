Visites de l’église Notre-Dame Rue Notre-Dame Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Visites de l’église Notre-Dame avec accueil assuré par l’association Sauvegardons Notre-Dame de Bourges..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Rue Notre-Dame

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Tours of the Notre-Dame church, hosted by the Sauvegardons Notre-Dame de Bourges association.

Visitas a la iglesia de Notre-Dame por la asociación Sauvegardons Notre-Dame de Bourges.

Besichtigungen der Kirche Notre-Dame mit Empfang durch den Verein Sauvegardons Notre-Dame de Bourges.

