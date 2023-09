42ème Fête du vin nouveau & de la brocante Rue Notre Dame Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux.

42ème Fête du vin nouveau & de la brocante 21 et 22 octobre Rue Notre Dame Gratuit.

Dans une ambiance convivial et toujours festive, de nombreux artistes musiciens rythmeront la rue et la place des Chartrons. Les visiteurs pourront chiner l’objet rare ou le coup de coeur en parcourant la fameuse brocante, en se plongeant dans la richesse culturelle de ce quartier en osmose avec son histoire, en partageant quelques pas de danses swing.

L’incontournable : la dégustation du vin nouveau accompagné des délicieux marrons chauds, ouvriront l’appétit des visiteurs pour s’installer dans l’un de nombreux restaurants de la rue avant de repartir pour une fabuleuse journée shopping des merveilles des boutiques pour certaines toutes nouvelles…!

Plus de 100 commerçants dans la rue tout le week-end : brocante et antiquaires professionnels en plein air dans la rue, boutiques et commerces ouverts, restaurants et artistes de rues…avec de nouveaux commerces tendances.

A l’occasion de la Fête, les antiquaires du Village Notre-Dame, mettront en avant des meubles et objets exceptionnels issus de leurs propres collections.

Programme

Samedi 21 octobre : Inauguration à 12h en présence de Mr le maire de Bordeaux

Dimanche 22 octobre à 11h30 : bénédiction du Vin nouveau et à 16h : concert d'orgue gratuit à l'Eglise St-Louis.

bénédiction du Vin nouveau et à 16h : concert d’orgue gratuit à l’Eglise St-Louis. Et tout le week-end : de la musique en live dans la rue avec les groupes et artistes.

Pratique

Accès gratuit et piéton

Lieu : Quartier des Chartrons, rue Notre Dame et autour de la Halle des Chartrons, Bordeaux.

Horaires : 10h-19h chaque jour

Stationnement : parking Cité Mondiale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

