Galéa – Centre Aquatique Rue Normandie Niemen Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

En famille ou entre amis, profitez des bassins ludiques et gardez la forme avec des activités de fitness aquatique. La rivière extérieure est l’endroit parfait pour se rafraîchir lors d’une baignade au soleil ! Le sauna et le hammam vous apporteront quant à eux bien-être et relaxation. Apprendre à nager, faire découvrir le milieu aquatique à votre bébé, vous réconcilier avec l’eau ou juste pour le plaisir, GALÉA vous garantit de passer de beaux moments aquatiques !Toute l’année | 7/7 | Horaires spécifiques les week-ends et en périodes scolaires ou de vacances.

Rue Normandie Niemen

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



With family or friends, enjoy the fun pools and keep fit with water fitness activities. The outdoor river is the perfect place to cool off while swimming in the sun! The sauna and the hammam will bring you well-being and relaxation. Whether you want to learn how to swim, introduce your baby to the water, reconcile with water or just have fun, GALÉA guarantees you a great time in the water! All year round, 7 days a week, special opening hours on weekends and during school and vacation periods

En familia o con amigos, disfrute de las divertidas piscinas y manténgase en forma con las actividades acuáticas de fitness. El río al aire libre es el lugar perfecto para refrescarse nadando bajo el sol La sauna y el hammam le aportarán bienestar y relajación. Tanto si quiere aprender a nadar, iniciar a su bebé en el agua, reconciliarse con el agua o simplemente divertirse, GALÉA le garantiza un buen rato en el agua. Todo el año | 7/7 | Horarios especiales los fines de semana y en periodos escolares y vacacionales

Genießen Sie mit der Familie oder mit Freunden die Spaßbecken und halten Sie sich mit Aqua-Fitness-Aktivitäten in Form. Der Fluss im Freien ist der perfekte Ort, um sich bei einem Bad in der Sonne abzukühlen! Die Sauna und der Hammam sorgen für Wohlbefinden und Entspannung. Ob Sie schwimmen lernen, Ihrem Baby die Wasserwelt zeigen, sich mit dem Wasser versöhnen oder einfach nur Spaß haben wollen, GALÉA garantiert Ihnen schöne Momente im Wasser!Ganzjährig | 7/7 | Besondere Öffnungszeiten an Wochenenden und in Schul- und Ferienzeiten

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme