Conférence les différences entre une émotion et un sentiment Rue Nominoë Redon, vendredi 23 février 2024.

Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23 21:30:00

Dans le cycle apprendre à se connaître Dominique Caraës propose une conférence « Les différences entre une émotion et un sentiment »

Dominique vous propose de découvrir ce qui réveille une émotion et comment se vit une émotion et un sentiment au niveau mental, physique et émotionnel.

Vous découvrirez notamment :

– l’Etat d’esprit

– D’ou ça vient

– Comment ca se vit

– Ou ça se vit

– Ce qui l’éveille

– Sa durée

– Effet Physique

– Ce que ça développe

Dominique Caraës

Concepteur de Jaune Turquoise

Rue Nominoë Salle Nominoé

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne



