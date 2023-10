Bourse aux vélos rue Nieder Roden Puiseaux, 26 novembre 2023, Puiseaux.

Puiseaux,Loiret

La traditionnelle bourse au vélo de Puiseaux, accueille avec 130 exposants, vous y trouverez des vélos neufs, d’occasion, de collection, de ville, de course, de randonnée, de piste, BMX, VTT, Gravel… Mais aussi de l’habillement, librairie, collections et pièces détachées..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

rue Nieder Roden

Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire



Puiseaux’s traditional bike fair welcomes 130 exhibitors, offering new, used and collector’s bikes, city bikes, racing bikes, touring bikes, track bikes, BMX bikes, mountain bikes, Gravel bikes… But also clothing, books, collections and spare parts.

La tradicional feria de la bicicleta de Puiseaux acoge a 130 expositores, que venden bicicletas nuevas, de segunda mano y de colección, bicicletas de ciudad, de carreras, de paseo, de pista, BMX, de montaña, de gravilla y mucho más. Pero también ropa, libros, colecciones y piezas de recambio.

Die traditionelle Fahrradbörse in Puiseaux begrüßt 130 Aussteller. Hier finden Sie neue und gebrauchte Fahrräder, Sammlerstücke, Stadt-, Renn-, Trekking- und Bahnräder, BMX, Mountainbikes, Gravel…. Aber auch Bekleidung, Buchhandlungen, Sammlungen und Ersatzteile.

Mise à jour le 2023-10-15 par ADRT LOIRET