JEUX DE CONVI’BIO Rue Nicolas Copernic City Stade Biterroise Béziers, 1 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Nous vous proposons une sélection de jeux de société rapides et accessibles à tous, centrés sur l’environnement. Il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts!.

2023-08-01 18:00:00 fin : 2023-08-01 21:00:00. .

Rue Nicolas Copernic

City Stade Biterroise

Béziers 34500 Hérault Occitanie



We’ve put together a selection of quick, environmentally-friendly board games that are accessible to everyone. There’s something for everyone and every taste!

Hemos reunido una selección de juegos de mesa rápidos y accesibles centrados en el medio ambiente. Hay para todos los gustos

Hier finden Sie eine Auswahl an schnellen und leicht verständlichen Brettspielen, die sich mit dem Thema Umwelt beschäftigen. Hier ist für jeden etwas dabei!

