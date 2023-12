Le Mystère de la crypte Saint-Aignan Rue Neuve Saint-Aignan Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Fin : 2024-02-25T19:00:00+01:00 – 2024-02-25T20:00:00+01:00 Frère Guillaume vous entraînera dans les » entrailles » d’Orléans. Vêtu de sa robe de bure, ce moine vous guidera à la lueur de bougies et vous révèlera le mystère de la crypte Saint-Aignan. Rue Neuve Saint-Aignan rue Neuve Saint-Aignan Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/le-mystere-de-la-crypte-saint-aignan.html »}] visite contée visite guidée © IOA Production – Sébastien Richard Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Code postal 45000 Lieu Rue Neuve Saint-Aignan Adresse rue Neuve Saint-Aignan Ville Orléans Departement Loiret Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Rue Neuve Saint-Aignan Orléans Latitude 47.898228 Longitude 1.916053 latitude longitude 47.898228;1.916053

