Visite express : La crypte Saint-Aignan Rue Neuve Saint-Aignan Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Visite express : La crypte Saint-Aignan Rue Neuve Saint-Aignan Orléans, 21 décembre 2023, Orléans. Visite express : La crypte Saint-Aignan Jeudi 21 décembre, 12h30 Rue Neuve Saint-Aignan Tarif : 4€. Durée de visite : 1 heure. Rue Neuve Saint-Aignan rue Neuve Saint-Aignan Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/visite-express-la-crypte-de-saint-aignan.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T12:30:00+01:00 – 2023-12-21T13:30:00+01:00

2023-12-21T12:30:00+01:00 – 2023-12-21T13:30:00+01:00 visite guidée balade © Ludovic Letot Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Rue Neuve Saint-Aignan Adresse rue Neuve Saint-Aignan Ville Orléans Departement Loiret Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Rue Neuve Saint-Aignan Orléans latitude longitude 47.898228;1.916053

Rue Neuve Saint-Aignan Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/