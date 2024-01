SPECTACLE ‘SORTILÈGES, UNE HISTOIRE DE CENDRILLON’ Rue Neuve Roussy-le-Village, samedi 10 février 2024.

Roussy-le-Village Moselle

Début : Samedi 2024-02-10 20:00:00

Alors qu’elle est destinée à se marier avec le futur Roi d’Andora, Marie perd tragiquement ses parents et devient l’esclave de sa marâtre qui l’a fait passer pour morte. Des années plus tard, sous la protection de sa demi-sœur, elle prend part au bal organisé par la famille royale afin d’annoncer les fiançailles du prince Louis. Que lui réservera cette soirée et quelle rencontre y fera-t-elle ?

Venez découvrir un conte orchestré par une sorcière démoniaque aux pouvoirs extraordinaires, des princes pas si charmants et une princesse pas tout à fait comme les autres.

Une création originale, made in Lorraine, mêlant chant, danse et théâtre, Sortilèges, une histoire de Cendrillon vous fait voyager dans son royaume magique à travers une troupe composée d’une vingtaine d’artistes. Ce spectacle musical est tout public.Tout public

15 EUR.

Rue Neuve

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est



