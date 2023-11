LOTO Rue Neuve Roussy-le-Village, 25 novembre 2023, Roussy-le-Village.

Roussy-le-Village,Moselle

Le Roussy Bike Club organise une soirée Loto ! Près de quatre mille euros de lots sont à gagner, venez tenter votre chance !

Une petite buvette et restauration seront disponible sur place.

Vous avez la possibilité de réserver vos places à l’avance via un formulaire disponible sur leur site internet ou par téléphone.

Un carton : 2.5e ; sept cartons : 10e ; quinze cartons : 20e. Tout public

Samedi 2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

Rue Neuve

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est



The Roussy Bike Club is organizing a Lotto evening! Nearly four thousand euros worth of prizes are up for grabs, so come and try your luck!

A small refreshment bar and catering will be available on site.

You can reserve your tickets in advance via a form available on their website or by telephone.

One box: 2.5e; seven boxes: 10e; fifteen boxes: 20e

El Roussy Bike Club organiza una noche de lotería Se repartirán casi 4.000 euros en premios, así que venga a probar suerte

Habrá un pequeño bar y servicio de catering.

Puede reservar sus boletos con antelación utilizando el formulario de su sitio web o por teléfono.

Una caja: 2,5e; siete cajas: 10e; quince cajas: 20e

Der Roussy Bike Club veranstaltet einen Lottoabend! Es gibt Preise im Wert von fast viertausend Euro zu gewinnen, versuchen Sie Ihr Glück!

Vor Ort gibt es einen kleinen Imbiss und Snacks.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Plätze im Voraus über ein Formular auf der Website oder per Telefon zu reservieren.

Ein Karton: 2,5 Euro; sieben Kartons: 10 Euro; fünfzehn Kartons: 20 Euro

Mise à jour le 2023-11-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS