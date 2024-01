Projection du film « La saison des femmes » de Leena Yadav Rue Neuve Île-de-Batz, dimanche 31 mars 2024.

Île-de-Batz Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 17:00:00

fin : 2024-03-31 19:00:00

« La saison des femmes » de Leena Yadav – Drame – avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes osent s’opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs.

Rue Neuve salle Ker Anna

Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne



