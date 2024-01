Projection du film « The lunchbox » de Ritesh Batra Rue Neuve Île-de-Batz, dimanche 25 février 2024.

Île-de-Batz Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 17:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00

« The lunchbox » de Ritesh Batra – Romance – avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

Chaque matin, Illa cuisine et se met en quatre pour préparer des plats variés et savoureux pour le déjeuner de son mari. Elle confie ensuite sa « lunchbox » au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay.

Rue Neuve salle Ker Anna

Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX