Aiffres fête Noël Rue Neuve Aiffres, 9 décembre 2023, Aiffres.

Aiffres,Deux-Sèvres

Aiffres fête Noël le 9 décembre !

Au programme : des producteurs locaux mais aussi des expositions ventes des associations locales.

Des animations auront lieu tout au long de cette journée, pour les petits et pour les grands !

Le traditionnel concert de Noël de la ville se tiendra quant à lui le 8 décembre, en l’église Saint-Pierre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Rue Neuve

Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Aiffres celebrates Christmas on December 9!

On the program: local producers, as well as exhibitions and sales by local associations.

There will be entertainment all day long, for young and old alike!

The town’s traditional Christmas concert will be held on December 8, in the Eglise Saint-Pierre.

Aiffres celebra la Navidad el 9 de diciembre

En el programa: productores locales, así como exposiciones y ventas de las asociaciones locales.

Habrá animación durante todo el día, para grandes y pequeños

El tradicional concierto de Navidad de la ciudad tendrá lugar el 8 de diciembre en la iglesia de Saint-Pierre.

Aiffres feiert am 9. Dezember Weihnachten!

Auf dem Programm stehen lokale Produzenten, aber auch Verkaufsausstellungen der örtlichen Vereine.

Den ganzen Tag über finden Animationen statt, für Groß und Klein!

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Stadt findet am 8. Dezember in der Kirche Saint-Pierre statt.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Niort Marais Poitevin