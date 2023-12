Colloque – Le Bugaled Breizh Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-01-12

fin : 2024-01-14 . A l’occasion des 20 ans du naufrage du Bugaled Breizh, Le Télégramme organise exposition, rencontres, projections, débats… : en présence des experts, avocats, armateurs, etc. dont Pascal Bodéré (« Bugaled Breizh,l’enquête »,) qui témoigneront de cette affaire et des dessous de l’enquête. .

Rue Mstislav Rostropovitch Triskell

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

