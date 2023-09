Escapade culturelle à l’Îlot du Lavoir Rue Mordaigne Cahors, 18 mai 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Troc aux plantes, installation sonore et plastique de 10h00 à 18h00, entrée libre.

Spectacle « le PicNic Décalé » à 12h30.

Réservation obligatoire (gratuit) au 05 65 20 88 60.

2024-05-18 13:20:00 fin : 2024-05-18 . EUR.

Rue Mordaigne Îlot du Lavoir

Cahors 46000 Lot Occitanie



Plant swap, sound and plastic installation from 10:00 am to 6:00 pm, free admission.

PicNic Décalé » show at 12:30 pm.

Reservations required (free): 05 65 20 88 60

Intercambio de plantas, instalación sonora y plástica de 10.00 a 18.00 h, entrada gratuita.

Espectáculo « Picnic Décalé » a las 12h30.

Imprescindible reservar (gratis) en el 05 65 20 88 60

Troc aux plantes, Klang- und Plastikinstallation von 10.00 bis 18.00 Uhr, freier Eintritt.

Aufführung « le PicNic Décalé » um 12:30 Uhr.

Reservierung erforderlich (kostenlos) unter 05 65 20 88 60

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot