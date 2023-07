Visite historique Jouarre en calèche Rue Montmorin Jouarre Jouarre Catégories d’Évènement: Jouarre

Visite historique Jouarre en calèche 16 et 17 septembre Rue Montmorin Jouarre Sur place, rue Montmorin Embarquez pour une visite gratuite de Jouarre en caleche.

Vous apprendrez comment Jouarre s’est construit et comment le village a pris de l’ampleur.

Deux visites sont proposées en alternance :

Visite historique de 30 minutes

Visite de la fromagerie Ganot avec dégustation

Gratuit pour tout âge. Rue Montmorin Jouarre Rue de la Tour 77640 Jouarre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

