Red Deaf, le retour ! Rue Monsigny, 75002 Paris Paris, 21 juin 2023, Paris.

Red Deaf, le retour ! Mercredi 21 juin, 17h00 Rue Monsigny, 75002 Paris

Un répertoire groovant et des impros qui revisitent les titres rock qui ont marqué les années 70s et plus, au grès de leur envie : Doors, Pink Floyd, Rolling Stones, Lou Reed, Beatles, Cocker, Lennon, Dylan, Bowie, Pretenders… et aussi des titres en français : Dutronc, Nino Ferrer, Axel red, Joe Dassin (si si, et le public adooooore…), et parfois quelques pépites disco-pop… Des centaines de concerts à leur actif et toujours l’envie de se renouveler au gré de l’ambiance et de l’instant, parfois sans filet, mais toujours avec bonheur. Interprétations dangereuses : on aime ou on aime.

Rue Monsigny, 75002 Paris 1 Rue Monsigny, 75002 Paris Paris 75002 Quartier Gaillon Île-de-France http://www.reddeaf.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100083576829932&fref=ts Le lieu historique de la fête de la musique pour les Red Deaf métro Quatre-septembre ou métro Pyramides

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©reddeaf.com