Concert Les Flots Baroques Rue Mondésir Langon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Langon Concert Les Flots Baroques Rue Mondésir Langon, 13 octobre 2023, Langon. Langon,Ille-et-Vilaine .

2023-10-13 fin : 2023-10-13 21:30:00. .

Rue Mondésir Église de Langon

Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-09-28 par OT – PAYS DE REDON Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Langon Autres Lieu Rue Mondésir Adresse Rue Mondésir Église de Langon Ville Langon Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Rue Mondésir Langon latitude longitude 47.71968;-1.84893

Rue Mondésir Langon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langon/