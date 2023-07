CONCERT : RICHARD EN SOLO ET ROMTOM Rue Molière Saumur, 27 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Richard en Solo et sa gouaille, accompagné de sa guitare, vous fera passer un moment intimiste et convivial empli de chansons françaises..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 22:25:00. .

Rue Molière

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Richard’s cheeky solo, accompanied by his guitar, will give you an intimate, convivial moment filled with French songs.

La descarada actuación en solitario de Richard, acompañado de su guitarra, le brindará una experiencia íntima y cordial llena de canciones francesas.

Richard en Solo und seine Gouaille, begleitet von seiner Gitarre, wird Ihnen einen intimen und geselligen Moment voller französischer Chansons bescheren.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire