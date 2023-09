Fête de la Citrouille et des légumes Biologiques Rue Mirebeau Bourges, 7 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Fête de la Citrouille et des légumes Biologiques. Le Rotary Club de Bourges organise une grande vente de citrouilles, curcubitacés et légumes d’automne Bio en provenance des deux sites de maraîchage de l’Entraide Berruyère à Saint-Eloy de Gy et Vasselay..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Rue Mirebeau

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Fête de la Citrouille et des légumes Biologiques. The Rotary Club of Bourges is organizing a big sale of organic pumpkins, curcubitaceous plants and autumn vegetables from the two Entraide Berruyère market gardening sites at Saint-Eloy de Gy and Vasselay.

Fiesta de la calabaza y las verduras ecológicas El Rotary Club de Bourges organiza una gran venta de calabazas, curcubitáceas y hortalizas de otoño ecológicas procedentes de los dos huertos Entraide Berruyère de Saint-Eloy de Gy y Vasselay.

Fest des Bio-Kürbisses und Bio-Gemüses. Der Rotary Club Bourges organisiert einen großen Verkauf von Bio-Kürbissen, Curcubitaceen und Herbstgemüse aus den beiden Gemüseanbaugebieten der Entraide Berruyère in Saint-Eloy de Gy und Vasselay.

