Projection Film – Festival Film Alimenterre Rue Minostrande Marchésieux, 27 octobre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Dans le cadre du festival du film Alimenterre (festival présentant les enjeux agricoles et alimentaires dans le monde), l’Adame des Marais propose une projection du film « Les agités du Bocage » suivi d’un échange avec des intervenants spécialisés dans le maintien et la protection du paysage bocager.

Résumé du film (52min).

Des citoyens engagés, des agriculteurs bio et des maires de communes rurales peuvent-ils se défendre contre des grands industriels de l’agriculture ? Dans le sud avesnois, Les agités du Bocage résistent encore et toujours au modèle intensif d’agriculture, ici représenté par la culture de la pomme de terre et son usage particulièrement élevé de pesticides….

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 23:00:00. .

Rue Minostrande Salle des fêtes

Marchésieux 50190 Manche Normandie



As part of the Alimenterre film festival (presenting agricultural and food issues around the world), Adame des Marais is organizing a screening of the film « Les agités du Bocage », followed by a discussion with speakers specializing in maintaining and protecting the bocage landscape.

Film summary (52min).

Can committed citizens, organic farmers and mayors of rural towns defend themselves against the big agricultural industrialists? In the southern Avesnois region, Les agités du Bocage continue to resist the intensive model of agriculture, represented here by potato cultivation and its particularly high use of pesticides?

En el marco del festival de cine Alimenterre (festival dedicado a temas agrícolas y alimentarios de todo el mundo), Adame des Marais organiza la proyección de la película « Les agités du Bocage », seguida de un debate con ponentes especializados en el mantenimiento y la protección de los setos agrícolas.

Resumen de la película (52min).

¿Pueden los ciudadanos comprometidos, los agricultores ecológicos y los alcaldes de las ciudades rurales defenderse de los grandes industriales agrícolas? En el sur de la región de Avesnois, Les agités du Bocage siguen resistiendo al modelo de agricultura intensiva, representado aquí por el cultivo de la patata y su uso particularmente elevado de pesticidas?

Im Rahmen des Filmfestivals Alimenterre (ein Festival, das die Herausforderungen der Landwirtschaft und der Ernährung in der Welt präsentiert) bietet die Adame des Marais eine Vorführung des Films « Les agités du Bocage » an, gefolgt von einem Austausch mit Referenten, die auf die Erhaltung und den Schutz von Heckenlandschaften spezialisiert sind.

Zusammenfassung des Films (52min).

Können sich engagierte Bürger, Biobauern und Bürgermeister von ländlichen Gemeinden gegen die großen Agrarindustriellen wehren? Im südlichen Avesnois widersetzen sich die « Les agités du Bocage » immer noch dem intensiven Landwirtschaftsmodell, das hier durch den Kartoffelanbau und seinen besonders hohen Pestizideinsatz repräsentiert wird

Mise à jour le 2023-10-16 par Côte Ouest Centre Manche