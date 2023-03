« Pense à la fin » – Exposition collective Rue Michelet Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

« Pense à la fin » – Exposition collective Rue Michelet, 24 mars 2023, Dijon . « Pense à la fin » – Exposition collective Eglise Saint-Philibert Rue Michelet Dijon Côte-dOr Rue Michelet Eglise Saint-Philibert

2023-03-24 – 2023-04-08

Rue Michelet Eglise Saint-Philibert

Dijon

Côte-dOr . « Pense à la fin » est à la fois la première exposition et l’événement de lancement du collectif d’artistes Æther Laser dont les membres sont issu.e.s de l’ENSA Dijon. Dans le cadre atypique de l’église Saint Philibert, l’exposition porte un regard critique et propose une réflexion sur les dispositifs de contrôle que nous contribuons à créer et à alimenter. Avec des œuvres de Claire Arquevaux, Julie Carré, Théo Chikhi, Maëva Ferreira Da Costa et Matice Follis Production Æther Laser,

en partenariat avec l’ENSA Dijon, la Ville de Dijon, Un Singe en Hiver, Alpha Léo, CLAP « Pense à la fin » – Exposition du collectif Æther Laser Rue Michelet Eglise Saint-Philibert Dijon

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Côte-dOr Rue Michelet Eglise Saint-Philibert Ville Dijon Departement Côte-dOr Tarif Lieu Ville Rue Michelet Eglise Saint-Philibert Dijon

Dijon Dijon Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon /

« Pense à la fin » – Exposition collective Rue Michelet 2023-03-24 was last modified: by « Pense à la fin » – Exposition collective Rue Michelet Dijon 24 mars 2023 Côte-d'Or Eglise Saint-Philibert Rue Michelet Dijon Côte-dOr Rue Michelet Dijon

Dijon Côte-dOr