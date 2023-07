Antiquité et brocante Rue Michel Balandier Chénérailles, 15 juillet 2023, Chénérailles.

Chénérailles,Creuse

50 exposants venant de toute la France exposeront antiquités et brocante!

Snack Buvette.

2023-07-15 fin : 2023-07-16 19:00:00. .

Rue Michel Balandier

Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



50 exhibitors from all over France will be displaying antiques and second-hand goods!

Snack Bar

50 expositores de toda Francia presentarán antigüedades y objetos de segunda mano

Cafetería

50 Aussteller aus ganz Frankreich werden Antiquitäten und Trödel ausstellen!

Snacks und Getränke

Mise à jour le 2023-07-05 par Marche et Combraille en Aquitaine