Exposition de peintures « Tout en couleurs » d’Alain KERVELLEC dit « AKOK » Rue Michel ALBERTI (Stade R. Lajunie) Bon-Encontre, 1 décembre 2023, Bon-Encontre.

Bon-Encontre,Lot-et-Garonne

Alain KERVELLEC, peintre autodidacte plus connu sous le nom de « AKOK », présentera ses toiles. Une explosion de couleurs et différentes techniques de peinture vous y attendent….

2023-12-01 fin : 2023-12-10 . EUR.

Rue Michel ALBERTI (Stade R. Lajunie) Salle TORTIS

Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Alain KERVELLEC, a self-taught painter better known as « AKOK », will present his paintings. An explosion of colors and different painting techniques await you?

Alain KERVELLEC, pintor autodidacta más conocido como « AKOK », presentará sus cuadros. Le espera una explosión de colores y diferentes técnicas pictóricas?

Alain KERVELLEC, ein autodidaktischer Maler, besser bekannt unter dem Namen « AKOK », wird seine Gemälde präsentieren. Eine Explosion der Farben und verschiedene Maltechniken erwarten Sie?

