Vide-greniers de l'usb lutte
Rue Mi-Cour
Baume-les-Dames

Doubs

Vide-greniers de l'usb lutte
Parking du Super U
Rue Mi-Cour
Baume-les-Dames
Doubs

2023-04-30 – 2023-04-30

Rue Mi-Cour Parking du Super U

Baume-les-Dames

Doubs . Vide-greniers organisé par l’USB Lutte

Renseignements et réservation au 03 36 56 38 00 videgrenier.baumelutte25@gmail.com +33 3 36 56 38 00 Rue Mi-Cour Parking du Super U Baume-les-Dames

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

