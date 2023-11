Marché de Noël Rue Mermoz Courtisols, 10 décembre 2023, Courtisols.

Courtisols,Marne

30 exposants fermiers, créateurs et artisans

Vin chaud et patisseries

Chants de Noël

A 11h et 17h : Visite du Père Noël.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Rue Mermoz

Courtisols 51460 Marne Grand Est



30 farm exhibitors, designers and craftspeople

Mulled wine and pastries

Christmas carols

11am and 5pm: Visit from Santa Claus

30 expositores agrícolas, diseñadores y artesanos

Vino caliente y pasteles

Villancicos

11:00 y 17:00: Visita de Papá Noel

30 Aussteller von Bauern, Designern und Handwerkern

Glühwein und Gebäck

Weihnachtslieder

Um 11 Uhr und 17 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns

