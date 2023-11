Loto quine Rue Mermoz Bort-les-Orgues, 17 novembre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

L’Amicale Laïque Bortoise organise un loto quine au profit des écoles Jean Zay et Jean Jaurès. Nombreux lots à gagner : spa, barbecue, tireuse à bière, PS5, bons repas, bons d’achat…. Une partie enfant avec Switch, trottinette électrique, polaroïd, jeux de société…

Petite restauration sur place, ouverture des portes à 19h et premier tirage à 20h.

1 carton 3€

4 cartons 10€.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Rue Mermoz

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Laïque Bortoise organizes a quine bingo in aid of the Jean Zay and Jean Jaurès schools. Lots to be won: spa, barbecue, beer tap, PS5, meal vouchers, shopping vouchers…. A children’s section with Switch, electric scooter, Polaroid, board games…

Snacks on site, doors open at 7pm and first draw at 8pm.

1 card 3?

4 boxes 10?

La Amicale Laïque Bortoise organiza un bingo de la quina en beneficio de las escuelas Jean Zay y Jean Jaurès. Numerosos premios: spa, barbacoa, grifos de cerveza, PS5, vales de comida, vales de compra …. Una sección infantil con Switch, patinete eléctrico, Polaroid, juegos de mesa, etc.

Aperitivos in situ, apertura de puertas a las 19 h y primer sorteo a las 20 h.

1 cartón 3?

4 cajas 10?

Die Amicale Laïque Bortoise organisiert eine Lotto-Quine zu Gunsten der Schulen Jean Zay und Jean Jaurès. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Whirlpool, Grill, Bierzapfanlage, PS5, Essensgutscheine, Einkaufsgutscheine….. Ein Kinderbereich mit Switch, Elektroroller, Polaroid, Gesellschaftsspielen…

Kleine Snacks vor Ort, Türöffnung um 19 Uhr, erste Ziehung um 20 Uhr.

1 Karton 3?

4 Kartons 10?

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze