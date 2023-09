Forum de la semaine bleue Rue Mermoz Bort-les-Orgues, 3 octobre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Forum de la semaine bleue à Bort les Orgues à destination; des jeunes retraités, personnes âgées, personnes handicapées, professionnels, et aidants, pourront venir à la rencontre des intervenants, et bénévoles présents sur votre territoire.

Stands – Buvette – Entrée Gratuite et ouverte à tous – Transport gratuit sur réservation auprès de l’ICA.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 17:00:00. EUR.

Rue Mermoz

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Blue Week forum in Bort les Orgues for young retirees, the elderly, disabled people, professionals and caregivers, who will be able to come and meet the speakers and volunteers present in your area.

Stands? Refreshments ? Free admission open to all ? Free transport on reservation with ICA

El foro de la Semaine Bleue en Bort les Orgues está dirigido a jóvenes jubilados, personas mayores, personas con discapacidad, profesionales y cuidadores, que pueden venir a conocer a los ponentes y voluntarios presentes en su zona.

¿Puestos? Puestos de refrescos ? Entrada libre y gratuita ? Transporte gratuito previo acuerdo con la ACI

Forum der Blauen Woche in Bort les Orgues für junge Rentner, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Fachleute und Betreuer, die hier die Möglichkeit haben, die in Ihrem Gebiet tätigen Akteure und Freiwilligen kennen zu lernen.

An welchen Ständen? Erfrischungsstände ? Freier Eintritt für alle ? Kostenloser Transport nach Anmeldung bei der ICA

