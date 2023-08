Forum des associations Rue Mermoz Bort-les-Orgues, 2 septembre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Retrouvez les associations locales et venez découvrir leurs activités. Inscrivez vous en tant que participants ou bénévoles ..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 16:00:00. .

Rue Mermoz Salle Jean Moulin

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meet local associations and discover their activities. Register as a participant or volunteer.

Conozca las asociaciones locales y descubra sus actividades. Inscríbete como participante o voluntario.

Treffen Sie die örtlichen Vereine und entdecken Sie ihre Aktivitäten. Melden Sie sich als Teilnehmer oder Freiwilliger an .

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze