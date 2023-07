Les maisons d’architectes par et pour eux-mêmes entre le XVIIIe et le XIXe siècle rue megevand Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Un circuit à la découverte de 7 demeures d’architectes bisontins entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle.

Mardi 10:00:00 fin : . EUR.

rue megevand

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



A tour to discover 7 houses built by Bisontine architects between the beginning of the 18th century and the end of the 19th century

Un recorrido para descubrir 7 casas construidas por arquitectos de Bisonne entre principios del siglo XVIII y finales del XIX

Ein Rundgang zur Entdeckung von 7 Wohnhäusern von Architekten aus Bisont zwischen dem Anfang des 18. und dem Ende des 19.

